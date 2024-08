Certificazione delle competenze estesa ai fondi interprofessionali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto il decreto 9 luglio 2024 del ministro del Lavoro sulla disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione (Ivc) delle competenze e che rappresenta l’ultima tappa del percorso di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze (Sncc), per il riconoscimento del diritto della persona all’apprendimento permanente. Il nuovo provvedimento riguarda le qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini...

