Cessione di ramo di azienda e diritto del lavoratore allo stipendio in caso di nullità
Secondo la Cassazione il pagamento degli stipendi da parte del cessionario non vale a liberare il cedente dopo la sentenza di nullità
La Corte di cassazione, con ordinanza 31185/2025 del 28 novembre, è tornata a occuparsi del tema della natura degli importi dovuti dalla datrice di lavoro cedente ai dipendenti ceduti nell’ambito di un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile a seguito di dichiarazione di nullità dell’atto traslativo. In particolare, la Cassazione ha confermato il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattispecie di trasferimento di azienda non può essere assimilata...
Correlati
Sezione Lavoro