Chimici piccola industria, a gennaio l’aumento dei minimi retributivi

Per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, ceramica e vetro il nuovo accordo di rinnovo prevede a decorrere da gennaio 2024 l’aumento dei minimi retributivi, il nuovo importo della diaria giornaliera in caso di trasferte e l’integrazione dell’indennità Inps di congedo parentale fino alla percentuale del 50 per cento della retribuzione per un periodo non superiore a 3 mesi nonché l’incremento del congedo di paternità obbligatorio di una giornata retribuita a carico azienda