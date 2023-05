«Cig d’emergenza, domande al via a giorni» di Marzio Bartoloni









«Stiamo già lavorando alle circolari dell’Inps in modo che appena il decreto sugli aiuti per l'alluvione sarà pubblicato in Gazzetta potrà subito partire la cassa integrazione con domande molto semplificate senza bisogno dell’accordo sindacale. In questo modo si potranno dare risposte tempestive per i lavoratori già nei prossimi giorni». Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, annuncia al Festival dell’Economia di Trento in una intervista in video collegamento l’arrivo...