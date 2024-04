Circolare 24 Lavoro - Licenziamenti individuali tra Jobs act e Corte costituzionale

Un pareggio per il job act dopo le due ultime sentenze della Corte costituzionale in materia di licenziamenti: la prima elimina le limitazioni per i licenziamenti nulli allargando le maglie della reintegra e la seconda invece salva il regime del decreto 23 del 2015 per le piccole imprese che superano la soglia dei 15 dipendenti

Dopo essere intervenuta da poco tempo sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. 23/2015 in materia di licenziamenti collettivi pur in assenza di reintegrazione in caso di...