Circolare 24 Lavoro - Conciliazione vita-lavoro, le agevolazioni per le donne

I vantaggi per le lavoratrici

Il Legislatore continua la sua marcia per il potenziamento delle norme in favore delle donne che lavorano, con un’ottica verso la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. La protezione della donna lavoratrice è sancita a tutti i livelli dell’ordinamento giuridico. La punta di massima tutela è senza dubbio la protezione speciale che l’art. 37 della Costituzione garantisce alla madre e al bambino, declinata dal Legislatore ordinario in molteplici disposizioni legislative. Dal punto di vista...