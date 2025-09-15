Civ Inps: nel 2025 previsto avanzo di 7,5 miliardi

Nella gestione finanziaria di competenza dell’Inps è previsto un avanzo di 7,520 miliardi, con un incremento di 5,366 miliardi rispetto alle precedenti previsioni di avanzo (che erano pari a 2,154 miliardi). In particolare sono previsti in aumento sia gli accertamenti per complessivi 565,443 miliardi (con un incremento di 11,929 miliardi rispetto alle previsioni precedenti), che gli impegni per 557,923 miliardi (6,563 miliardi in più).

È il quadro che emerge dalla Nota di assestamento al bilancio ...