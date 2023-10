Click day per assumere dottori e ricercatori di Eugenio Bruno

Un cervello è un cervello. A prescindere che sia emigrato e voglia rientrare o che non abbia mai superato i confini nazionali. Di conseguenza, aprire le porte del lavoro privato al personale altamente qualificato in ambito accademico costituisce un valore aggiunto sia per l’azienda ospitante sia per il Paese. Si spiega così la scelta del Pnrr di finanziare,da un lato, l’attivazione di 15mila dottorati innovativi con le imprese e, dall’altro, l’assunzione nel privato di 20mila ricercatori o assegnisti di ricerca. Per saldare queste due misure il decreto Pnrr del febbraio scorso ha introdotto uno sgravio contributivo di 7.500 euro per gli imprenditori che dopo aver finanziato una borsa di dottorato assumano un dottore di ricerca, un ricercatore a tempo determinato o un contrattista (che dall’anno prossimo sostuirà l’assegnista, ndr) di ricerca. Un bonus che - come ricorda un decreto interministeriale Università-Lavoro-Economia appena arrivato - sarà biennale e riguarderà le assunzioni attivate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

Il provvedimento, oltre a chiarire che l’incentivo sarà di 3.750 euro per ciascuno dei due anni e che ogni impresa potrà ottenere la decontribuzione al massimo per due posizioni attivate a tempo indeterminato, opta di fatto per un “click day”. Stabilendo che l’esonero contributivo è riconosciuto dal ministero dell’Università e della Ricerca, «secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze» e «fino all’esaurimento delle risorse disponibili»: 150 milioni, il 40% dei quali (60 milioni) per il Sud. Al tempo stesso, viene introdotto un meccanismo “a sportello” con una piattaforma web che verrà disciplinata da un successivo avviso pubblico sempre a carico del Mur.

Per il resto il decreto indica la documentazione che i richiedenti dovranno allegare alla domanda. E cioè: i dati identificativi dell’impresa e dei dipendenti assunti in regime di lavoro a tempo indeterminato e l’importo del beneficio richiesto firmata dal rappresentante legale; l’autocertificazione sulla sussistenza delle convenzioni che disciplinano il cofinanziamento delle borse di dottorato; la copia conforme dei contratti di lavoro dei neoassunti per cui si chiede lo sgravio; l’autocertificazione di questi ultimi sul possesso del titolo di dottore di ricerca, di ricercatore a tempo determinato o contrattista di ricerc

La verifica dei requisiti spetterà al Mur, che in caso di esito positivo girerà le carte all’Inps per la fruizione dell’esonero contributivo.