Co.co.co. nella società sportiva dilettantistica

La domanda Una società sportiva dilettantistica che applica il Contratto dello Sport e si avvale di collaboratori coordinati e continuativi, sia in ambito amministrativo-gestionale che sportivo, chiede quanto segue: Esistono limiti quantitativi al numero di collaboratori co.co.co. che la società può impiegare? È obbligatorio indicare nel verbale dell’assemblea dei soci il numero di collaboratori co.co.co. che si intende utilizzare, stabilendo così un limite massimo al personale impiegabile?

Il quesito riguarda la possibilità, per una società sportiva dilettantistica che si avvale di collaboratori sia amministrativi-gestionali sia sportivi, di incontrare limiti quantitativi nel numero dei rapporti attivabili e, in particolare, se sia necessario indicare nel verbale dell’assemblea dei soci il numero massimo di collaboratori che si intende impiegare. Sotto il profilo normativo, la disciplina vigente non prevede alcun limite generale al numero di collaboratori che una società sportiva può...