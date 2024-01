Co.co.co sportivi sotto i 5mila euro senza indennità Inps

Ai collaboratori sportivi ex articolo 28 del Dlgs 36/2021 e agli amministrativo – gestionali ex articolo 37 del citato decreto, aventi imponibile previdenziale inferiore alla franchigia di 5mila euro di cui al comma 8-bis, articolo 35 del medesimo decreto, non spetterà alcuna prestazione assistenziale da parte dell’Inps.

Essendo nell’ambito della gestione separata di cui alla legge 335/95, infatti, le regole per poter beneficiare delle prestazioni sono diverse da quelle previste per i lavoratori subordinati...