Codici tributo per le nuove aliquote sostitutive su aumenti e maggiorazioni
Tuttavia si attendono le istruzioni per la corretta applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026
L’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva riguardante alcune voci retributive interessate da novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (la 199/2025). Tuttavia, mentre alcune di queste disposizioni normative possono già essere applicate, a beneficio dei lavoratori, in quanto non presentano molte problematiche applicative, per altre, la cui lettura della norma si presta a diverse interpretazioni, si attendono chiarimenti.
Si tratta...
Correlati
Interpello Agenzia Entrate
Interpello Agenzia Entrate