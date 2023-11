Colf e badanti, tempi stretti per la verifica al centro per l’impiego

Dopo oltre dieci anni torna la quota riservata ai domestici. E’ possibile assumere addetti da qualsiasi Paese extra Ue









Potrebbe essere il passaggio al centro per l’impiego lo step più complicato per le famiglie intenzionate ad assumere una colf, badante o baby sitter proveniente da un Paese extraeuropeo, con il click day del 4 dicembre. I tempi sono infatti molto stretti, e chi si muove oggi, potrebbe non avere una risposta entro la data di presentazione della domanda.

La verifica della indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia è infatti un passaggio obbligato secondo il decreto flussi 2023-2025, come...