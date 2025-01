Collegato Lavoro, le dimissioni per fatti concludenti

La legge 203/2024 (cd. Collegato lavoro) introduce numerose novità, tra le quali la reintroduzione nel nostro ordinamento delle dimissioni per fatti concludenti. Nello specifico, l’articolo 19 stabilisce che in caso di assenze ingiustificate del lavoratore protratte oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre il termine di 15 giorni, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore.

Le motivazioni

L’obiettivo del legislatore è quello di ...