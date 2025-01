Collegato lavoro, per i professionisti estesa la sospensione dei termini per adempimenti tributari

Il Collegato Lavoro rafforza le tutele del libero professionista estendendo la sospensione dei termini degli adempimenti tributari anche alle fattispecie del parto nonché del ricovero d'urgenza di un figlio minorenne per infortunio o malattia grave o per intervento chirurgico

L'art. 7 del decreto che integra le previsioni introdotte dall'art. 1 della legge di bilancio 2022, n. 234/2021, che ai commi 927-944 ha per la prima volta disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari per ragioni di salute del professionista, legate a malattia, infortunio o intervento chirurgico che determinano ricovero in ospedale o cure domiciliari di durata superiore a tre giorni, ovvero in caso di decesso del professionista.

Il Collegato Lavoro, pertanto...