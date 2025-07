Coltivatori diretti, avvisi di tariffazione solo nel cassetto del contribuente

Molti lavoratori autonomi agricoli, per intenderci i coltivatori diretti, lamentano in questi giorni, data la scadenza del versamento del 16 luglio, il fatto che non riescono a scaricare la modulistica F24 per provvedere al pagamento.

A tal proposito, si ricorda che l’Inps ha comunicato, con apposito messaggio 2069 del 30 giugno 2025, le nuove modalità di tariffazione.

In maniera specifica, da quest’anno a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi, i nuovi...