Commercialisti: salvagente anti liti per il superbonus di Giovanni Parente

I consulenti del lavoro: rendere strutturali taglio a cuneo e fringe benefit









Delimitare la stretta sulle plusvalenze per gli immobili ceduti dopo i lavori con il superbonus. Prorogare oltre il 31 dicembre l’agevolazione “piena” per completare i lavori in condominio o in alternativa adottare misure per evitare il possibile contenzioso che si potrebbe generare tra committenti e imprese e poi successivi recuperi dell’incentivo già utilizzato nel 2023 sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito. Nell’audizione sulla manovra i commercialisti puntano il faro sui problemi...