Committenti privati Gestione separata: inviate le comunicazioni di anomalia «emissione 2023» di Arturo Rossi

Link utili Inps, messaggio 3683/2023 Messaggio

Interessati i crediti la cui provenienza deriva dall’abbinamento delle denunce con i relativi versamenti di competenza 2022 e anni precedenti se gestiti nello stesso anno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Via libera dell’Inps al processo di elaborazione delle comunicazioni di debito per l’anno 2023, riguardanti i committenti privati della Gestione separata; ne ha dato notizia l’istituto di previdenza con messaggio 3683 del 20 ottobre 2023.

In maniera specifica, viene precisato che nelle comunicazioni in argomento, troveranno posto i crediti la cui provenienza deriva dall’abbinamento delle denunce con i relativi versamenti di competenza 2022 e anni precedenti se gestiti nello stesso anno.

A essere interessati dall’operazione saranno soltanto le aziende committenti private, mentre saranno escluse le posizioni delle pubbliche amministrazioni, in quanto esse, in base a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 10-ter, della legge n. 335/1995, come modificato dal Dl 198 /2022 (legge 14/2023), «sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 335/1995, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate».

Inoltre, viene fatto presente che, in base all’attuale processo di elaborazione, non saranno emesse le comunicazioni di debito nell’ipotesi in cui il committente risulti «non attivo» o «deceduto», le cui posizioni devono essere lavorate dalle sedi territoriali dell’Inps.

Dalle comunicazioni di debito sono, inoltre, esclusi e sospesi quelli con importo sanzioni inferiore o uguale a 1 euro; quelli in cui la somma del debito contributivo e delle sanzioni per l’anno 2022 sia inferiore o uguale a 12 euro.

L’Inps continua ricordando che le operazioni sono state concluse con l’invio delle comunicazioni di postalizzazione il giorno 20 ottobre 2023 e che la comunicazione di debito, in formato Pdf, sarà caricata anche nell’archivio notifiche del “Cassetto Committenti”.

Infine, precisa l’Istituto, sarà inviata anche una pec ai delegati dove sarà comunicato l’elenco dei propri assistiti interessati a questa emissione.