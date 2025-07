Compensi ai soci per prestazioni accessorie: inquadramento e regime fiscale

La domanda In una S.r.l. pluripersonale di natura artigiana si intende attivare una prestazione accessoria da parte di un socio, ai sensi dell’art. 2345 c.c., con previsione di corresponsione di un compenso. Qual è il regime tributario applicabile a tale compenso? Il compenso erogato al socio è deducibile dal reddito della società?

La prestazione accessoria del socio, prevista per le S.p.A. ed estensibile alle S.r.l. (si applica anche alle S.r.l. artigiane con pluralità di soci oggetto del quesito), deve essere espressamente prevista dall’atto costitutivo.

In particolare, l’articolo 2345 del Codice Civile prevede che “l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni...