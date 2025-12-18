Comportamenti anomali legittimano il controllo del pc del dipendente

Con sentenza 28365/2025 la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato da una società a un dipendente che aveva abusivamente effettuato accessi al sistema informatico aziendale e diffuso dati riservati della clientela a soggetti esterni.

La vicenda trae origine dal controllo del notebook aziendale in uso a un dipendente dal quale erano emersi oltre 54mila accessi non autorizzati al sistema informatico nel periodo compreso tra ottobre 2020 e maggio 2021 ...