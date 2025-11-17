Composizione negoziata, i giudici di merito si dividono sul rilascio del Durc
Da una parte chi ritiene che il ricorso alla Cnc non possa rappresentare un lasciapassare per aggirare la normativa vigente e chi, invece, adotta un approccio più flessibile
Permane la divisione dei giudici di merito sul rilascio del Durc in via cautelare nell’ambito della composizione negoziata della crisi (un tema che sta assumendo rilievo sempre più crescente nella prassi), tra chi ritiene che il ricorso alla Cnc non possa rappresentare un lasciapassare per aggirare la normativa vigente e chi, invece, adotta un approccio più flessibile.
Nel primo rigoroso orientamento si colloca il decreto del 23 settembre 2025, con il quale il Tribunale di Roma ha negato la...
