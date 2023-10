Con la speranza di vita in calo, assegni più consistenti di M.Pri.

La quota contributiva della pensione è correlata al montante accumulato e alla durata presunta della prestazione









Nel 2012, la Ragioneria generale dello Stato, nel suo Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, stimava che il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, allora fissato in 66 anni, sarebbe diventato 67 anni e 9 mesi nel biennio 2025-26, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

Il decreto ministeriale del 18 luglio 2023, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 ottobre (si veda «Nt plus lavoro» di ieri) stabilisce, invece, che nel 2025-26 il requisito sarà di 67 anni, e tale valore era già stato indicato nel rapporto della Rgs di questa estate. In 11 anni, rispetto alle proiezioni, c’è stato uno “sconto” di nove mesi.

Il meccanismo di adeguamento automatico introdotto dai decreti legge 78/2009 e 78/2010 (e successivamente modificato) si è rivelato meno penalizzante per i pensionandi di quanto ipotizzato nei primi anni di applicazione. Tuttavia ciò è semplicemente conseguenza del fatto che la speranza di vita residua per i 65enni è aumentata meno del previsto.

Anzi, pur essendo sempre di circa 20 anni, secondo i criteri utilizzati a fini previdenziali, negli ultimi tempi è diminuita. Ma, per effetto delle regole in vigore, i requisiti vengono adeguati solo al rialzo ed eventuali diminuzioni vengono compensate in occasione del successivo aumento.

La variazione della speranza di vita, però, incide anche sull’importo della quota contributiva della pensione, che è calcolata moltiplicando il montante contributivo accumulato da ciascun lavoratore per un coefficiente legato all’età. Se la speranza di vita si allunga, il coefficiente diventa meno favorevole, perché l’assegno mensile, in media, verrà erogato per un tempo maggiore.

Ecco quindi che 100mila euro accumulati da un pensionando con 67 anni di età nel 2013-15 corrispondevano a un importo mensile lordo di 448,15 euro (tredici mensilità); nel 2016-18 a 438,46; nel 2019-20 a 431,08. Nel 2021-22 i requisiti non sono cambiati, perché la speranza di vita è cresciuta meno di un mese, ma i coefficienti sono comunque stati adeguati e l’assegno ipotetico è sceso a 428,85 euro. Per il biennio 2023-24 la riduzione di tre mesi della speranza di vita ha fatto risalire l’importo: 440,23. Nel 2025-26, poiché la speranza di vita di riferimento si è ridotta di un altro mese, l’importo dovrebbe crescere ulteriormente, ma ciò verrà ufficializzato con un decreto ministeriale l’anno prossimo.