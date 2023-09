Con il taglio del cuneo contributivo a ottobre retribuzioni più alte di 100 euro di Claudio Tucci

Il 57% della platea interessata benficerà di importi superiori a 100 euro









A ottobre il taglio al cuneo contributivo, rafforzato dal governo Meloni fino a sette punti (in meno), farà crescere, in media, le buste paga di 98 euro, con più della metà della platea interessata dalla misura (circa il 57%) che beneficerebbe di importi superiori ai 100 euro. Considerando invece solo i lavoratori full time e full month, l’ammontare dello sgravio arriverebbe a 123 euro. Meno del 2% dei beneficiari riceverebbe esoneri minori di 80 euro mentre circa il 90% avrebbe un lordo in busta...