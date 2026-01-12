Conciliazione vita-lavoro e benessere organizzativo per le imprese del tarantino
L’opportunità
L’Avviso pubblico “Piani per la Conciliazione vita-lavoro e il benessere organizzativo nel territorio tarantino”, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021–2027, rappresenta uno strumento strategico per sostenere le PMI della provincia di Taranto nel percorso di transizione socio-economica del territorio.
L’iniziativa si inserisce nell’Azione 2.8 – Offerta dei servizi di cura e di carattere sociale, con l’obiettivo di mitigare gli effetti sociali, occupazionali...