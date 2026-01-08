Condanna per stalking ed effetti sul rapporto di lavoro

La vicenda riguarda un lavoratore che era stato licenziato in ragione di una condanna penale definitiva alla pena di anni due, mesi sei e giorni sei di reclusione per i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e danneggiamento, commessi nei confronti dell'ex coniuge, in un contesto esclusivamente familiare ed estraneo all'ambito lavorativo