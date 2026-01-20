Condotte ascrivibili ad una sanzione conservativa e illegittimità del licenziamento per giusta causa

Una contestazione disciplinare addebitava al lavoratore di avere, in violazione delle disposizioni igienico-sanitarie adottate per il contenimento della diffusione del Covid-19, manipolato e affettato salumi per poi consumarli e consentito a soggetti estranei – dipendenti di un'impresa di pulizie – di prelevare e consumare prodotti presenti nel banco gastronomia.