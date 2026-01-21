Congedi per malattia dei figli con durata diversa per quelli biologici o adottivi

Per cercare di favorire la genitorialità e rafforzare le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, la legge di Bilancio 2026 (199/2025) ha operato un restyling di alcune misure già esistenti, quali i congedi parentali e i congedi per malattia dei figli, oltre a introdurre nuove misure come l’agevolazione contributiva per le trasformazioni part time e l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici madri.

La nuova disposizione modifica la disciplina dei permessi...