Congedi parentali per figli fino a 14 anni di età
Soglia massima elevata di due anni. Portati da 5 a giorni 10 all’anno i permessi per malattia, estesi anche questi ai figli fino a 14 anni contro gli 8 attuali
Dal 1° gennaio 2026 si amplierà l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti, che riguarderà i figli anche adottivi e in affidamento fino a 14 anni di età contro i 12 attuali. Saliranno, nel contempo, anche i permessi giornalieri non remunerati concessi in via alternativa a uno dei genitori in caso di malattia del figli di età superiore a tre anni, che passeranno da 5 a 10 giorni all’anno per ogni figlio anche adottivo e in affidamento fino a 14 anni di età, contro il ...