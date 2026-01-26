Welfare

Congedi parentali fino a 14 anni dei figli solo per i lavoratori dipendenti

Ai genitori in Gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi si applicano le vecchie regole. I chiarimenti in un messaggio dell’Inps

di Mauro Pizzin

L’aumento dell’arco temporale di fruizione dei congedi parentali dai 12 ai 14 anni di età dei figli previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 199/2025 (Bilancio 2026) riguarda solo i lavoratori dipendenti. Lo ha sottolineato l’Inps nel messaggio 251/2026, pubblicato il 26 gennaio 2026, in cui ha fatto il punto sulle novità introdotte per questi congedi facoltativi dal 1° gennaio scorso.

Si ricorda che i congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili...

