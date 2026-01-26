Congedi parentali fino a 14 anni dei figli solo per i lavoratori dipendenti
Ai genitori in Gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi si applicano le vecchie regole. I chiarimenti in un messaggio dell’Inps
L’aumento dell’arco temporale di fruizione dei congedi parentali dai 12 ai 14 anni di età dei figli previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 199/2025 (Bilancio 2026) riguarda solo i lavoratori dipendenti. Lo ha sottolineato l’Inps nel messaggio 251/2026, pubblicato il 26 gennaio 2026, in cui ha fatto il punto sulle novità introdotte per questi congedi facoltativi dal 1° gennaio scorso.
Si ricorda che i congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili...