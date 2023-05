Congedo parentale 80%, nuovi codici operativi a partire da luglio di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Link utili Inps, circolare 45/2023 Circolare









Diffusa dall’Inps l’attesa circolare 45/2023 con le istruzioni relative all’aumento dal 30% all’80% dell’indennità prevista per un mese di congedo parentale, introdotto dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023). Il documento, oltre a richiamare il contenuto della legge e fornire specifiche indicazioni per il trattamento della misura, contiene i nuovi codici per l’UniEmens.

La circolare si allaccia al precedente messaggio 659/2023 con cui è stata fornita la codifica completa inerente all’ampio panorama ...