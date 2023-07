Congedo parentale, indennizzato all'80% anche il primo semestre 2023 di Barbara Massara









I datori di lavoro, a partire dai flussi uniemens di luglio e fino a quelli di competenza di ottobre 2023, dovranno definitivamente sistemare il conguaglio del congedo parentale indennizzato all'80%, restituendo quello recuperato nei primi 6 mesi dell'anno in misura pari al 30 per cento. Lo comunica l'Inps nel messaggio 2788/2023, in cui effettua altresì una vera e propria ricognizione di tutti i nuovi codici da utilizzare in uniemens per rappresentare gli eventi di maternità e i permessi per assistere...