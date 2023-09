Congedo straordinario assistenza disabili e permessi 104, nuova funzionalità Inps per variare la domanda di Marco Poli

Link utili Inps, messaggio 3139/2023 Messaggio

Inps, messaggio 3141/2023 Messaggio

L'Inps, con due distinti messaggi (3139/2023 e 3141/2023), comunica di avere integrato lo sportello telematico per l'acquisizione delle istanze per la fruizione rispettivamente:

- del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità;

- dei permessi assistenza disabili in condizione di gravità di cui all'articolo 33 della legge 104/1992.

La nuova funzionalità "Variazione dati domanda" consente al lavoratore la variazione dei dati di una domanda già inoltrata in modalità...