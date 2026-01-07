Conguagli contributivi di fine anno 2025, le ultime precisazioni Inps

L'Inps, oltre a confermare quanto già precisato lo scorso anno in materia di conguagli contributivi di fine anno, offre ulteriori dettagli relativi ai limiti di esenzione dei fringe benefit

L'INPS, con la circolare del 30 dicembre 2025, n. 156, ha diffuso le consuete istruzioni operative, per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, riguardanti le operazioni di conguaglio relative all'anno 2025 e i termini entro i quali le stesse devono essere concluse, nonché gli istituti retributivi/contributivi interessati. In sostanza vengono confermate le istruzioni dello scorso anno con i necessari aggiornamenti riguardanti i riferimenti temporali, l'adeguamento dei valori e l'evoluzione...