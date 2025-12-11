Conguaglio fiscale, il vademecum per i sostituti d'imposta

[2] Il nuovo articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede infatti che, per determinare il valore del compenso in natura per gli autoveicoli "di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base …..[delle tariffe ACI ndr]. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in".

[3] Il valore normale è regolato dall'art. 9 del TUIR che secondo l'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 46/E/2020 e con la risposta data dall'Agenzia in occasione dell'incontro con la stampa specializzata del 28 gennaio 2021) coincide con l'uso privato del mezzo quantificato sulla base del valore del canone di leasing o di noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia per gli spostamenti all'interno del comune della sede di lavoro sia all'esterno.