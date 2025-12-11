Conguaglio fiscale, il vademecum per i sostituti d'imposta

Le principali novità normative che incidono sul conguaglio fiscale 2025
Il conguaglio fiscale di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati ha lo scopo di rendere definitive le ritenute d'acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d'imposta.
A seguito degli interventi normativi emanati, il conguaglio di fine anno 2025 propone alcune attività con una relativa complessità. Tali attività sono riconducibili principalmente
- all'evoluzione della normativa di regolamentazione dell'articolo 51, comma 3, Tuir e ai cosiddetti fringe benefit;
- alla gestione dei rimborsi relativi alle trasferte L. 207/2024 e D.L. n. 84/2025;
- alla gestione delle auto assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori;
- alle nuove definizioni dei carichi di famiglia e alla correlazione di tali aspetti a talune voci escluse dal concorso alla formazione del reddito.
Meno rilevante appare, invece, l'impatto delle innovazioni relative ad aliquote e scaglioni che stabilizza il precedente...
Argomenti
I punti chiave
- Le principali novità normative che incidono sul conguaglio fiscale 2025
- Le innovazioni della legge di bilancio per il 2025
- Il conguaglio di fine anno: cos'è e a cosa serve
- Il calcolo del conguaglio
- I principi che reggono le operazioni di conguaglio
- Oggetto del conguaglio fine anno 2025
- I redditi da conguagliare: il criterio temporale
- Il conguaglio può essere rettificato
- I controlli nei vari casi di conguaglio
- Il conguaglio riepilogativo annuale
- Il conguaglio e la richiesta dell'applicazione di un'aliquota più elevata
- La determinazione dell'imponibile e dell'imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno
- La riduzione dell'imponibile e dell'imposta nelle operazioni di conguaglio
- La regola generale: attribuzione, in sede di conguaglio di fine anno, di oneri detraibili e deducibili sostenuti dal datore di lavoro o direttamente dal dipendente