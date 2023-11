Consulenti parte attiva nel mercato del lavoro a fianco delle istituzioni di Matteo Prioschi

Rosario De Luca è stato confermato alla guida del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro per il triennio 2023-26

Da sinistra, Stefano Sassara, Rosario De Luca, Luca De Compadri, Giovanni Marcantonio









Insediato ieri il nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro per il triennio 2023-26 che sarà presieduto da Rosario De Luca, già al vertice di categoria dal 18 novembre 2022, quando è stato eletto presidente dopo la nomina di Marina Calderone a ministro del Lavoro. Sarà affiancato dal vicepresidente Luca De Compadri, dal segretario Giovanni Marcantonio e dal tesoriere Stefano Sassara

Quale obiettivo per la categoria nel triennio che inizia ora?

Crediamo fortemente in una visione del lavoro che si rifà a Marco Biagi, crediamo nei principi di occupabilità e adattabilità e in un circuito virtuoso del quadro normativo che deve portare al massimo delle potenzialità di occupazione. A questo riguardo c’è stato una sorta di cambio di paradigma da una visione più assistenzialista a una più proattiva da parte di tutti gli attori del mercato del lavoro. È un circuito in cui noi ci troviamo appieno e il nostro obiettivo e di partecipare, anche in considerazione del fatto che il nostro ruolo ci porta a gestire circa 10 milioni di lavoratori tra dipendenti e autonomi.

Il riferimento alla partecipazione attiva è anche alla vostra Fondazione lavoro?

Credo che la legge 85/2023 abbia un contenuto storico per quanto riguarda le politiche attive: prevede un sistema misto pubblico-privato che crea solo positività. Un sistema virtuoso che già funziona in diverse regioni e in particolare in Emilia Romagna. Il sistema previsto dalla legge 85/2023 comporta che tutte le agenzie per il lavoro, non solo la nostra, siano un elemento centrale per andare verso l’efficacia e la sostanzialità, sopperendo alle criticità evidenziate in questi anni e ancora oggi presenti.

Spesso avete evidenziato la difficoltà di rispettare alcune scadenze e “complicazioni inutili”. A che punto siamo?

Una maggiore semplificazione burocratica è un nostro obiettivo. L’eliminazione di vincoli che frenano l’economia, partecipando con la sussidiarietà al percorso di semplificazione.

La sussidiarietà dei professionisti è stata prevista dalla legge 81/2017, ma non attuata.

La sussidiarietà è un principio che va riempito. La pubblica amministrazione deve acquisire consapevolezza che, appoggiandosi a corpi intermedi quali gli ordini professionali, può migliorare i servizi che vengono erogati. Noi attuiamo il principio correntemente con l’Inps, che è un nostro interlocutore primario. Sarebbe impossibile per l’Istituto gestire il rapporto con 10 milioni di loro assistiti se non ci fosse l’intermediazione professionale e sussidiaria dei consulenti del lavoro. Auspichiamo che venga ampliata quanto più possibile.

Nel recente passato la vostra categoria è cresciuta numericamente e per il ruolo svolto. Ci sono margini per crescere ancora?

La categoria è cresciuta tantissimo nella capacità di interpretare i fenomeni e il ruolo professionale, da gestori di adempimenti abbiamo assunto un ruolo consulenziale pieno, anche tramite funzioni nuove che si sono aggiunte a quelle che la legge 12/1979 ci attribuisce. La nostra professione è diventata attraente, lo vediamo dai numeri, ma anche dall’azione di orientamento che svolgiamo nelle scuole, dove riscontriamo interesse perché è una professione viva che guarda non solo ai numeri ma ai valori e alla tutela dei diritti.

Un esempio concreto riguardante valori e diritti?

Nell’anno scolastico iniziato da poco realizzeremo una grande campagna di informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti. Negli anni scorsi abbiamo già raggiunto 500mila giovani con le iniziative di orientamento alla legalità, concetto che quest’anno decliniamo sul tema della sicurezza, perché crediamo fermamente nel valore sociale della nostra professione. La normativa in materia di sicurezza c’è, il problema degli infortuni si può risolvere con un cambio di cultura, perché la sicurezza non deve essere percepita come un costo.