Consulenza, dai giovani parte la rivoluzione su diversità e inclusione di Cristina Casadei

Secondo Assoconsult i fattori che contribuiscono di più al cambiamento sono le nuove generazioni (73%) e il vertice dell’azienda (72%)









Il motore del cambiamento di approccio della consulenza alla diversità e all’inclusione sono soprattutto i giovani. È una rivoluzione bottom up che i manager ascoltano e guardano con molta attenzione, anche per il ruolo dei consulenti nelle aziende clienti e quindi più in generale nel cambiamento culturale del Paese. A dirlo sono i risultati del report «DEI nella consulenza: cultura, visione e prospettive», che contiene anche un Focus sulla consulenza al femminile. Per realizzarlo sono stati sondati...