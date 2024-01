Contratti, congedi, sgravi e pensioni: la manovra 2024 per il personale della Pa

Aumento del 5,78% del trattamento economico in godimento, con obbligo di riconoscimento per tutte le Pa a partire dal 1° gennaio 2024 dell’aumento della indennità di vacanza contrattuale; incentivi a sfruttare i congedi parentali; attribuzione del costo dei permessi agli amministratori in capo agli enti locali in cui gli stessi svolgono il proprio mandato amministrativo; assunzioni straordinarie di segretari; ampliamenti degli sgravi contributivi; modifiche alle regole pensionistiche e ritocchi alla...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi