Contratti di produttività +6% con 4,7 milioni di beneficiari
Nei 17.827 contratti ancora attivi il premio di risultato medio è di 1.600 euro annui, ma la percentuale della platea coinvolta resta ferma al 25% dei dipendenti
Dall’inizio dell’anno fino al 15 settembre 2025 il totale dei contratti di produttività sale a 146.507, il 6,2% in più rispetto alla stessa data del 2024. Tra 17.827 contratti ancora attivi depositati nella sola prima metà di settembre, ben 14.635 sono frutto di accordi aziendali (+4,3 sul 2024), i restanti sono accordi territoriali (3.192) che coinvolgono le piccole imprese.
In totale sono 4.748.914 i lavoratori beneficiari del Premio di risultato per contratti di produttività ancora attivi, la stragrande...