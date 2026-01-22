Contratti di somministrazione: in scadenza la comunicazione ai sindacati
Termine per adempiere fissato al 31 gennaio 2026, salvo che il contratto collettivo applicato in azienda ne preveda uno più ampio
Scade il 31 gennaio di ogni anno il termine entro il quale le aziende utilizzatrici devono adempiere all’obbligo di informativa, alle organizzazioni sindacali, in merito all’utilizzo di lavoratori in somministrazione nel corso dell’anno precedente.
Entro il prossimo 31 gennaio dovrà essere trasmessa la comunicazione in relazione ai contratti di somministrazione di lavoro stipulati nel 2025, ossia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Ciò, come vedremo, fatto salvo che il contratto collettivo applicato...