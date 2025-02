Contratti a termine, causali individuali fino al 31 dicembre 2025

La contrattazione collettiva avrà un anno di tempo in più per definire i casi in cui il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi. Merito della legge 15/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 45 del 24 febbraio scorso, con cui il Parlamento ha convertito il Dl 202/2024 (Milleproroghe), entrato in vigore il 28 dicembre 2024 e recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato, l’articolo 14, comma 3, del Dl 202/2024...