Contratto bancari, prime aperture su recupero inflazione e produttività di Cristina Casadei

Altri punti ancora da discutere, tra cui i fringe benefit









Le banche non mettono in discussione il principio del recupero dell’inflazione e del contributo dei lavoratori al raggiungimento degli utili record. Il salto dalle parole ai numeri, però, pare ancora molto lungo e, tra l’altro, bisognerà vedere come le dichiarazioni di principio verranno tradotte in cifre. Nell’incontro dell’11 ottobre tra Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin per il rinnovo del contratto dei 270mila bancari, i segretari generali hanno continuato a insistere sulla loro richiesta di aumento di 435 euro per il livello medio di riferimento, ricordando che c’è già il via libera di Carlo Messina, il ceo del gruppo Intesa Sanpaolo che partecipa alla trattativa con la formula dell’invito permanente, dopo la revoca del mandato di rappresentanza ad Abi sul contratto.

Il presidente del Comitato affari sindacali e del lavoro di Abi, Ilaria Dalla Riva ieri ha analizzato molti dei macro temi della piattaforma sindacale: area contrattuale, procedure di confronto sindacale e sistema di relazioni sindacali, contrattazione di secondo livello, impegni per l’occupazione, tutele, parte economica, formazione, sviluppo professionale e di carriera, valutazione professionale, orari di lavoro e flessibilità, welfare e diritti. Nelle risposte punto per punto ci sono stati alcuni sì e diversi no. E qualche silenzio, come sul Tfr, su cui i sindacati chiedono il ripristino della base di calcolo completa, dopo che era stata ridotta, transitoriamente, nei precedenti contratti. Il 18 ottobre è previsto un Comitato esecutivo di Abi in cui si parlerà anche del contratto, dopo di che ripartirà una nuova programmazione di incontri. Per Dalla Riva ieri c’è stato «un confronto franco sulle reciproche posizioni, utile a sviluppare una trattativa finalizzata a raggiungere l’accordo entro fine anno». Come spiega il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, la tempistica non è secondaria: «Se non chiudiamo il contratto nazionale in tempi brevi, ci sarà una forte mobilitazione».

Per la parte economica i sindacati fanno leva soprattutto sui maxiutili che secondo quanto stima la Fabi, nel triennio 2022-2024 potrebbero essere compresi tra i 75 e i 90 miliardi. Tanto basta a Sileoni per dire che «le banche non hanno argomenti per dire “no” alle richieste di aumento». Peraltro le modifiche sulla tassa per gli extraprofitti delle banche rispetto al provvedimento dello scorso 7 agosto, per il sindacato, hanno fatto cadere un eventuale alibi per chiedere di ridimensionare l’aumento economico.

Il negoziato in Abi continuerà oggi, quando sul tavolo verranno messi anche temi extracontrattuali. Il più rilevante riguarda i fringe benefit: i sindacati sostengono che nella trattativa col Governo sulla tassa sugli extraprofitti gli istituti hanno perso l’occasione per discutere una correzione della norma che penalizza i bancari. Ad essere interessati sono circa 70mila lavoratori. La scorsa settimana c’è stata qualche apertura su un possibile ritocco della norma, ma in assenza di una correzione normativa, per i sindacati va cercata una soluzione interna al settore. A breve si dovrebbe capire meglio la strada che intende seguire Abi.