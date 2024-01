Contratto legno, aumento sui minimi sale a 260 euro

Per i 200mila addetti del legno arredo arriva un aumento di 124,71 euro sui minimi che portano a oltre 260 euro l’aumento dell’ultimo contratto, sottoscritto a giugno dello scorso anno. Come previsto, Federlegno e FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil il 30 gennaio si sono incontrati per aggiornare i minimi retributivi, recuperando l’inflazione del 2023.

Per la parte economica, il contratto, che ha decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, prevede aumenti basati sul modello a “doppia pista ...