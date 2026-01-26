Contratto servizi assistenziali Agidae, novità sulla previdenza complementare
Il c.c.n.l. Servizi Assistenziali Agidae innova l’articolo sulla previdenza complementare (Fondo PREVIFONDER).
Lo prevede il verbale di accordo – sottoscritto in data 20 gennaio 2026 tra Agidae, F.P. Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs -, che nova l’articolo 31 del c.c.n.l. Agidae Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi 2023/2025 (codice Cnel T111).
In particolare, è previsto che “A far data dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatoria sarà pari al 2% della retribuzione tabellare lorda rapportata...
Correlati
Contrattazione nazionale