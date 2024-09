Contratto a termine, le novità del Decreto salva infrazioni

In data 17 settembre 2024 è entrato in vigore il Dl 131 del 16 settembre 2024 (cosiddetto Decreto salva infrazioni) recante «disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» il quale, tra l’altro, è intervenuto sulla disciplina dei contratti a tempo determinato.

L’articolo 11 del decreto in particolare - sulla scorta della richiesta della Ue di allineare la normativa italiana...