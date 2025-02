Contributi obbligatori 2025, fissati dall'Inps i nuovi minimali e massimali contributivi

L'Inps, ha rivalutato, per il 2025, i nuovi valori minimi e massimi utili per il calcolo delle contribuzioni obbligatorie

L'INPS, con la circolare 26 del 30 gennaio 2025, ha, come di consueto, emanato la circolare avente per oggetto la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti, valevoli per l'anno 2025.

La rivalutazione è stata rilevata nella misura dello 0,8%, per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per...