Rapporti di lavoro

Contributi previdenziali deducibili dalle retribuzioni convenzionali

Con l’interpello 5/2026, l’agenzia delle Entrate conferma un orientamento fornito in una interrogazione parlamentare del 2001 ma disatteso dagli uffici

di Marco Strafile

Con la risposta a interpello 5/2026, l’Agenzia delle entrate conferma la deducibilità dalle retribuzioni convenzionali dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati all’estero.

Il soggetto istante, dipendente residente in Italia, rappresenta di lavorare all’estero dal 2024 e di essere soggetto al regime delle retribuzioni...

