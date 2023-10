Contributo straordinario giornalisti, da recuperare il periodo gennaio-giugno 2022 di M.Piz.

Fornite dall’Inps le istruzione operative relative all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali a carico dei giornalisti attivi









Con il messaggio 3596/2023, l’Inps ha fornito ieri anche le istruzioni operative e contabili per recuperare il contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Detto contributo, pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, era stato previsto dalla delibera 27 del Cda Inpgi del 23 giugno 2021, ma a seguito del mutato quadro normativo delineato dall’articolo 1, comma 118, della legge 234/2021 (Bilancio 2022), con trasferimento dei giornalisti dipendenti all’Inps dal 1° luglio 2022, l’Inpgi aveva ritenuto di sospendere temporaneamente la misura in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti. Dopo il via libera del Lavoro, a seguito di un parere dell’Avvocatura generale dello Stato sulla debenza del contributo nei confronti degli ex iscritti Inpgi fino al 30 giugno 2022, l’Inps ha stabilito ora che ai fini del versamento del contributo i datori di lavoro dovranno valorizzare, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022, l’elemento a valenza contributiva . Nell’elemento indicheranno il nuovo Codice “M044”, avente il significato di “Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi n. 27 del 23 giugno 2021”; nell’elemento indicheranno il valore “N”; nell’elemento indicheranno l’AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%; nell’elemento inseriranno la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza; nell’elemento indicheranno l’importo del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all’AnnoMese.l’Istituto ha sottolineato che la valorizzazione dell’elemento , con riferimento ai mesi da gennaio 2022 a giugno 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio (ottobre, novembre e dicembre 2023). La sezione va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dovere adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data di pubblicazione del presente messaggio, potranno indicare gli stessi sul flusso UniEmens con il codice NFOR, valorizzando l’elemento .I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Per le rilevazioni contabili del contributo straordinario è stato istituito il conto FPG21119.