Contribuzione nel lavoro sportivo di Beatrice Passerini









La domanda Si chiede che contribuzione applicare ad un lavoratore sportivo pensionato o già iscritto ad altra forma previdenziale e amministrativo sportivo pensionato, iscritto e non iscritto.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021 a far data 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi (sia autonomi che co.co.co.) saranno assoggettati alla tutela previdenziale presso la Gestione Separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995.

Ai sensi dell'art. 35, commi 2, 8, 8 bis e 8 ter del suindicato D.lgs. 36/2021 le aliquote da applicare sulla parte di compensi imponibili sono:

- Lavoratori sportivi co.co.co.: 25% (ivs)+ 0,50% (malattia, maternità, ANF)+ 0,22% (maternità ex D.M.12.7...