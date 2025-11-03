CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 1 Accesso difensivo del lavoratore a documenti e sistemi informatici aziendali

Profili normativi, giurisprudenziali e di tutela

L'accesso del lavoratore a documenti e sistemi informatici aziendali riservati e il loro utilizzo rappresenta un tema di crescente rilievo nel diritto del lavoro contemporaneo, anche in considerazione della diffusione di nuovi strumenti informatici in uso presso le aziende. Il tema involge da un lato la tutela della riservatezza dei dati aziendali, presidiato dall'obbligo di fedeltà che, ai sensi dell'art. 2105 c.c., incombe sul lavoratore, e dall'altro il diritto del prestatore alla difesa, sancito...