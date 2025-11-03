CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 1 L'informatica forense al servizio della tutela del know-how, dei segreti commerciali e industriali in azienda

L'informatica forense non è un semplice strumento di recupero dati, ma una disciplina scientifica e precisa, indispensabile per cristallizzare interi sistemi, PC, smartphone o cloud, ricostruire eventi illeciti, identificare i responsabili e produrre tramite una perizia informatica evidenze digitali che potranno essere utilizzate in Giudizio

In un'epoca in cui la digitalizzazione pervade ogni aspetto del tessuto aziendale, la tutela del know-how e la protezione delle informazioni riservate quali i segreti industriali e commerciali si rivelano sfide complesse e in continua evoluzione. Non si tratta infatti più solo di difendersi da attacchi esterni, ma anzi e soprattutto di tutelare il proprio patrimonio informativo specialmente di fronte a fenomeni sempre più diffusi come quello del cosiddetto "dipendente infedele" e la relativa sottrazione...