CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 1 Segreti commerciali, concorrenza sleale e rapporti di lavoro

La concorrenza sleale tra normativa e orientamenti giurisprudenziali
Il Codice della proprietà industriale (c.p.i.) del 2005 contiene una disciplina dei segreti commerciali (art. 98 e 99) che interferisce con il rapporto di lavoro in modo particolare.
La disciplina prevede che, a certe condizioni, i segreti commerciali costituiscano diritti di proprietà Poiché i segreti commerciali sono oggetto di un diritto soggettivo opponibile ed efficace verso chiunque, essi sono protetti anche nei confronti dei lavoratori a prescindere dall'obbligo (contrattuale) di fedeltà (art...